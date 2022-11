Richarlison | che gol! Marchisio lo esalta | “Un gesto che si ha nel sangue”

...5: resta coperto durante il primo tempo senza farsi vedere più di tanto in fase offensiva, sale di giri nella ripresa sfiorando il vantaggio poco prima dell'ora di gioco con un sinistro da fuori...22.06 I prossimi impegni di Brasile e Serbia saranno rispettivamente contro Svizzera e Camerun lunedì 28 novembre. 22.04 La squadra di Stojkovic dovrà ripartire dai primi quarantacinque minuti di ...Le parole dell'esterno della Juventus e di Richarlison dopo la vittoria del Brasile contro la Serbia al Mondiale in Qatar ...Una prova di forza e consapevolezza. Il Brasile non stecca l'esordio mondiale, domina contro la Serbia che regge per un'ora ma poi capitola sotto i colpi di ...