Piano di Sorrento | una stanza d’ascolto protetto per minori e donne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi(Na) – Adici sarà la “di ascolto”. A deciderlo la giunta comunale del comune didi. Questa struttura sorgerà in uno spazio situato all’interno della casa comunale di Piazza Cota. L’iniziativa, come specificato nella delibera approvata dalla Giunta guidata dal sindaco Salvatore Cappiello, si lega alla volontà di dotare l‘Ufficio Servizi Sociali di uno spazio dedicato e specializzato per l’ascolto, con particolare riferimento all’ascoltodei, agli incontri protetti disposti dall’Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell’Ordine, delle persone interessate, in particolare, da situazioni di abuso, maltrattamento, ...