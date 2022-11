Manovra | il reddito dei poveri finisce alle imprese Serviva un segnale di speranza | non c’è

(Di venerdì 25 novembre 2022) Coglie nel segno la presidente Giorgia Meloni quando connota ladi bilancio approvata come “politica” anziché economica. Dal versante economico, infatti, è una “manovrina” visto che ben 21 miliardi di euro sui 35 totali sono finalizzati a fronteggiare i prossimi 3 mesiviando il “caro bollette” die famiglie povere. Il resto si risolve in una spruzzatina di quattrini decisi secondo una logica di “bilancio familiare” caro alla premier. Ma, attenzione,famiglie povere (Isee fino a 15mila euro) vanno appena 9 dei 21 miliardi per il caro bollette mentre quelli riconosciutiprendono la forma del credito d’imposta che viene presentato come un sostegno alla crescita. Ma è la verità? Magari così fosse! Invece si gioca sull’ambiguità del concetto di ...

, PER LA CGIL È SBAGLIATA E INIQUA La primadel governo Meloni è "sbagliata", non modifica la legge Fornero e fa cassa con ildi cittadinanza e le pensioni. La Cgil boccia la ......voci di minor spesa di cui nel Dpb compaiono i dettagli sono quelle relative a l taglio del... E nella bozza dellaora in circolazione molti articoli sono ancora in bianco. Non è chiaro ...Così Maria Elena Boschi intervistata a TgCom24 Il Pd ha scelto di scendere in piazza con Conte per difendere il reddito di cittadinanza, noi invece abbiamo scelto di portare a casa dei risultati ...Resta buio fitto sulle fonti di finanziamento (ulteriori rispetto al maggior deficit) della manovra da 35 miliardi del governo Meloni. Come al solito, il Documento programmatico di bilancio inviato a ...