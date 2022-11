LIVE Inghilterra-Stati Uniti 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | attaccano gli americani

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Ci sono movimenti vicino alla panchina inglese. Probabilmente Southgate sta per attuare i primi cambi dell’incontro, per dare una scossa alla propria squadra. 63? Pulisic vamente in porta dad’angolo, con un tiro-cross insidioso. Non si fa però sorprendere Pickford, il quale mette il pallone nuovamente ind’angolo. 62? Nonostante glisi stiano scoprendo di più, andando alla ricerca del gol del vantaggio, gli attaccanti inglesi non riescono ad entrare in partita, neppure sfruttando la propria velocità. 60? Momento favorevole per gliche conquistano il terzod’angolo in poco più di 3 minuti. Trema ora la difesa inglese. 59? ...