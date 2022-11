La Juventus guarda in Qatar | “Forse c’è stato più di un interesse”

... Real Madrid, Barcellona,e Bayern Monaco. Dopo i 'no' ricevuti nel 1994, nel 1998, nel ... Il Maroccocon passione all'Europa. E non potrebbe essere altrimenti. Per quanto africana, la ...Gattuso in ansia, la Juve su Thierry Rendall Correia: assist di Mendes Thierry Rendall Correia © LaPresseLa, infatti,ancora in Spagna per rinforzare la fascia destra. Secondo 'Sky ...Juventus interessata al talento olandese Gakpo. L’anticipazione dell’agente Gabriele La Manna intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play Tra i giovani più interessanti dei Mondiali in Qatar c’è ...Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus. Il francese, il cui contratto scadrà a giugno 2023, ha recentemente dichiarato che il mondiale rappresenta un’opportunità di mercato, facendo intende ...