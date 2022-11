Jenna Ortega di Mercoledì svela | l’inquietante hobby che aveva da bambina

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lo scorso 23 novembre su Netflix è stata lanciata la prima stagione della nuova serie, incentrata proprio sulla primogenita della famiglia Addams. L’attrice che interpreta la protagonista è, una ragazza 20enne della California molto amata nel suo paese. In queste ore, la giovane ha rilasciato un’intervista a Wired in cui ha fatto un’inquietante confessione. Vediamo di cosa si tratta. La macabra confessione di, protagonista diAddams, interpretata dall’attrice, è sicuramente uno dei personaggi più dark ed emblematici della storia del cinema e della televisione. Per interpretare questo ruolo un po’ macabro, dunque, è stata scelta un’attrice che rispecchi un po’ queste ...