Infortuni | Inail | ricerca e innovazione fondamentali per salute e sicurezza

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Lae l’tecnologica possono essere un volano importante per lae lasul lavoro anche grazie all’. Questa la sintesi di un incontro svoltosi oggi pomeriggio in occasione del Forum dellaMade in. “Il tema della– ha spiegato Cesare Damiano consigliere di amministrazione dell’– viene visto come un costo. Nonostante gli sforzi non si riesce a scendere al di sotto dei 3 morti sul lavoro al giorno. Laè importante, però agli ingegneri dico quando progettate una macchina pensate alla produttività, ma anche alladei lavoratori. Laè dunque importante per ...