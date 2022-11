Ideanatale alla Fiera di Udine 25-27 novembre 2022

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 novembre 2022) La vetrina del regalo tanto attesa da visitatori ed espositori apre venerdì 25alle 10.00 per una full-immersion di tre giorni dedicata al rituale e al piacere del dono. Da 33^ edizioni l’appuntamento clou in regione per promuovere imprese, artigianato, commercio, cultura e territorio e per consigliare migliaia di visitatori nella scelta dei regali si chiama, che al suo interno si fa anche Idea Solidale e Idea Libri. Da sempre, infatti,valorizza l’inestimabile impegno e il frutto dell’operato del Terzo Settore, del volontariato e del no-profit proponendo idee regalo solidali. Il libro è un regalo che si apre infinite volte e al libro, agli autori, agli editori locali, ai librai è dedicata Idea Libro con i suoi desk espositivi al padiglione 6 e con una serie di incontri, presentazioni e anteprime di ...