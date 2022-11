God of War Ragnarok | un giocatore su quattro ha già finito il videogioco dopo due settimane

(Di venerdì 25 novembre 2022) Gli sviluppatori delispirato alla mitologia norrena hanno confermato che non ci saranno espansioni, ma è più che probabile l'uscita di un sequel

... ecco le migliori offerte Batman Arkham Collection - 4,99 ( - 92%) A Plague Tale: Requiem - 33,59 ( - 33%) FIFA 23 - 41,99 ( - 40%) Elden Ring - 41,49 ( - 31%)Of- 23,99 ( - 52%) Horizon ...Nel frattempo,ofRagnarok , che ha debuttato al terzo posto la scorsa settimana , mantiene il suo posto con oltre 9.000 unità vendute, mentre altri debuttanti come Tactics Ogre: Reborn (...Scopriamo come si conclude la saga norrena della serie firmata Santa Monica Studio: cosa succede a Kratos ed AtreusScopriamo come si conclude la saga norrena della serie firmata Santa Monica Studio: cosa succede a Kratos ed Atreus