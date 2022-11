Ecuador | il ct Alfaro | «Abbiamo dimostrato di essere all’altezza»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le parole del ct dell’: «Noni nomi dell’Olanda, madi meritare diqui» Il ct dell’, Gustavoha commentato il pareggio con l’Olanda, che tiene in corsa i sudamericani per la qualificazione agli ottavi di Qatar 2022. Di seguito le sue parole. «La cosa brutta è quando ti senti inferiore e non riconosci la grandezza dell’avversario. Noi non avremo i nomi dell’Olanda, mail coraggio di lottare. I ragazzi si sono resi conto di. L’atteggiamento non si negozia. Siamodi tutti i nostri avversari. Questi ragazzi hanno condizioni fisiche e tecniche notevoli....

Commenta per primo Gustavo, ct dell', ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l' Olanda : 'La cosa brutta è quando ti senti inferiore e non riconosci la grandezza dell'avversario. Noi non avremo i ...... l'Olanda non decolla e i ragazzi dicontinuano ad attaccare fino al 90. Ultimo brivido quando Rodriguez ostacola un rinvio del portiere olandese e per poco non segna con la schiena. L'...Gustavo Alfaro, ct dell’Ecuador, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Olanda: "La cosa brutta è quando ti senti inferiore e non riconosci la grandezza dell'avversario. Noi non ...Doha, 25 nov. - (Adnkronos) - "Noi non avremo i nomi dell'Olanda ma abbiamo il coraggio di lottare. I ragazzi si sono resi conto di essere all'altezza di tutti i nostri avversari. Questi ...