Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari 25 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nella giornata di ieri si è ufficialmente conclusa la prima giornata deidiin Qatar per tutti i gironi; non c’è però il tempo per fermarsi, si ricomincia subito con la seconda giornata per i gironi A e B con sfide già potenzialmente decisive per l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Si comincia alle ore 11:00 con Galles-Iran, cui seguirà il match dei padroni di casa del Qatar contro il Senegal (con entrambe le squadre che hanno bisogno dei tre punti); nel pomeriggio Olanda-Ecuador e infine in serata, a concludere ilgiornaliero, Inghilterra-USA. Neymar infortunato ai: cosa si è fatto e perché è uscito contro la Serbia. Quante partite salta? Di seguito, ildelle gare invenerdì 25 ...

