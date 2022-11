Audi - RS3 Performance Edition | 300 esemplari da 300 allora

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 novembre 2022) passato poco più di un anno dall'arrivo della terza generazione dell'RS3: con 400 cavalli, un sofisticato sistema di trazione integrale e il suono del mitico cinque cilindri, è riuscita a combinare ciò che ci è sempre piaciuto dellead alte prestazioni con una buona dose di divertimento ed efficacia in più rispetto a prima. Ma per chi non si accontenta, nel 2023 arriverà una nuova serie speciale, la RS3. Il prezzo è di 82.700 euro e sulla carta non cambia molto: i cavalli passano da 400 a 407 e la coppia massima di 500 Nm rimane immutata. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere durante un breve test in pista, questa edizione speciale si fa apprezzare per alcune piccole migliorie che esaltano ulteriormente il carattere dell'ultima RS3. Spinge più a lungo. Il numero magico di questa ...