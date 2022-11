Alberto Bona arriva in Guadalupa e chiude ottavo la Route du Rhum

(Di venerdì 25 novembre 2022) Anchetocca la terra dellae conclude con un incoraggianteposto la sua primadue la sua prima regata transatlantica in solitario con il suo Class 40 Ibsa. Il velista torinese porta a casa un risultato frutto di una performance molto solida, che l’ha visto navigare in condizioni difficili: prima il taglio alla testa auto medicatosi, poi la rottura di un Gennaker nell’Aliseo e, come per Beccaria, la perdita dei sensori del vento.soddisfatto dell’postoha tagliato il traguardo dopo 15 giorni, 6 ore, 19 minuti e 50 secondi di navigazione. Sin dalla partenza, è rimasto nel gruppo di testa e ha battagliato a lungo con Carpentier, che ha concluso quinto: ...

Pointe a Pitre -su IBSA ha concluso ottavo nei Class 40 la sua Route du Rhum Destination Guadeloupe. Un bellissimo risultato per lo skipper torinese, che ha saputo restare tra i primi dieci per tutta la ...Uno scivolone, una gaffe per la quale si è subito scusato. E noi crediamo bellafede diRimedio, giornalista sempre puntuale e rispettoso. 'Ci sono davvero tante razze per gli arbitri che sono impegnati in questa partita'. Uno scivolone di A lberto Rimedio ha aperto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Giovedì 24 novembre Alberto Bona sul Class40 IBSA ha tagliato il traguardo di Pointe-à-Pitre della dodicesima edizione della Route du Rhum all'ottavo posto ...