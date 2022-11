Vanessa Incontrada mamma bis | sogno ad occhi aperti per la conduttrice

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cosa vuoledal futuro? Lasi è raccontata in diverse interviste e ha spiegato qual è il suo desiderio più grande.è tornata in TV alla conduzione di Zelig in compagnia di Claudio Bisio. La nuova, scoppiettante edizione ha riportato il magico duo in prima serata su Canale 5 promettendo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

- Santo S. Flora e Maria Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1826 Carlo Collodi Link Sponsorizzato 1864 Henri Toulouse - Lautrec 1978- Proverbio Il regalo chiude la bocca a chi lo fa e la spalanca a chi lo riceve - Accadde oggi 1959 pubblicazione de 'L'origine della specie'. Libro in cui il naturalista Charles ...1978 -: Da un decennio è un volto noto della televisione e del cinema made in Italy. Nata a Barcellona, in Catalogna, inizia la sua carriera molto giovane (a 17 anni) come ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nel giorno di uscita del nostro giornale, giovedì 24 novembre, Paola Cortellesi festeggia 49 anni. Un’attrice di grande talento, che all’inizio della carriera ha saputo esprimersi soprattutto sul pian ...