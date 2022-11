Traffico Roma del 24-11-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione raccomandiamo attenzione sul grande raccordo anulare perché è un incidente in e quest’ultima ora è rallentato ulteriormente gli spostamenti tra l’autostradaFiumicino e via della Pisana il graduale diminuzione la circolazione sulla restante percorso menoanche sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale mentre su via del Foro Italico sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni migliorano gli spostamenti su via Flaminia Nuova in particolare dopo le code causate da un precedente incidente in prossimità di via Bomarzo verso il Gra in prossimità del Nomentano prosegue la chiusura di viale del Policlinico tra viale dell’Università e Piazza Girolamo Fabrizio In entrambe le direzioni si procede ai controlli di sicurezza ...