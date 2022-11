Snowboard | neve scarsa a Livigno | rinviate le gare di snowboard parallelo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Arriva una triste notizia per gli appassionati die di sport invernali. La Federazione Internazionale di Sci eha annunciato che ledi Coppa del mondo in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 asono state posticipate a martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2023 (dunque subito dopo i Mondiali di Bakuriani, in Georgia). Per il weekend prossimo era previsto il gigantee lo slalom, ma la pocapresente sul tracciato di gara non assicura le necessarie misure di sicurezza per gli atleti e si è dunque deciso di spostare questa tappa.cross: raduno a Cervinia per la Nazionale italiana, c’è Michela Moioli Dopo questo ...

A dieci giorni dall'esordio in CdM, gli azzurri dello snowboard cross tornano sulla neve di Cervinia

La Lombardia d'inverno offre divertimento e attività all'aria aperta per gli amanti degli sport sulla neve e tante competizioni sportive. Oltre allo sci declinato in ogni sua forma (alpino, nordico, freeride, snowboard cross) si possono praticare molte altre discipline.