Portogallo-Ghana 3-2 | Cristiano Ronaldo | “Orgoglioso per il record | vittoria importantissima”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “E’ un bel momento, sono al mio quinto Mondiale e abbiamo vinto, iniziando col piede giusto. È un successo importantissimo: sappiamo che in queste competizioni vincere la prima gara è fondamentale”. Lo ha dettodopo ladel suocontro ila Qatar 2022 in cui segnando un gol ha scritto un nuovo, quello del primo calciatore a segnare in cinque edizioni diverse dei Mondiali: “Un altroche per me è motivo di grande orgoglio ma è più importante che la squadra abbia vinto. Sono concentrato sul Mondiale, abbiamo vinto, abbiamo giocato bene e ho aiutato la squadra, il resto non è importante”. SportFace.

1 Otto Addo , ct del, ha parlato dopo la sconfitta contro il: 'Il nostro piano di gioco andava bene ma l'arbitro ha concesso un rigore che non c'era. Tutti hanno visto come ha agito Salisu su Ronaldo. ...scenderanno di nuovo in campo il 28 novembre, rispettivamente, contro l'Uruguay e la Corea del Sud.DOHA (Qatar) - Non ci sta Otto Addo, che dopo il ko del suo Ghana contro il Portogallo, non riesce proprio a darsi pace. Il tecnico africano è furibondo a fine partita per il rigore assegnato ai ...Il Portogallo debutta con il segno più nei mondiali del Qatar imponendosi per 3-2 sul Ghana. Di sofferenza ma vittorioso. Il Portogallo debutta con il segno più nei mondiali del Qatar imponendosi per ...