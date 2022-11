Non solo i tifosi | anche la squadra del Giappone pulisce lo spogliatoio dopo il match

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ore 14,30 - Tweet della Fifa che ringrazia la nazionale nipponica per il comportamento Non, ripresi mentre ripulivano lo stadio al termine della gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador.la nazionale delsi è resa protagonista di un gesto di estrema educazioneaver vinto contro la Germania: loè stato lasciato in perfette condizioni, tirato a lucido da calciatori e staff come testimoniato da un tweet della Fifa che ha ringraziato i nipponici per l'esempio dato. After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup onDay 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless. Domo Arigato.??? ...