Non solo Giaele | altre due gieffine rivelano di essere attratte anche dalle donne

(Di giovedì 24 novembre 2022) Chiacchiere in salotto durante la serata tra tre vippone e Luca Onestini: oltredue vippone hanno confidato che potrebbero innamorarsi di persone dello stesso sessoDe Donà ne ha parlato liberamente sinprime puntate del Grande Fratello Vip 7 e ha svelatodurante la diretta di lunedì scorso di avere avuto una storia con Taylor Mega. La vippona è sposata e vive un rapporto libero con il marito Brad. Ma nella serata di ieriduehanno ammesso che non avrebbero problemi a innamorarsi di un’altra donna. Tra loro infatti Micol Incorvaia sostiene che ci si innamora dell’anima e non del corpo: “Non nego che potrei stare con una donna. Ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono ...

L'Indro

I consiglieri hanno occupato l'aula consiliare e hanno scritto una lettera al prefetto di Roma : 'Ormai quello della lineaè piùun problema di trasporto, ma un dramma sociale e di ordine ...Roma è la città più grande d' Italia sia per la sua vastità che per il numero di persone che vi abitano. Essa è la Capitale italiana , centro della vita politica nazionale e centro della religione ... Mondiali: ambiguità e razzismo ... non solo qatarioti — L'Indro Ma tutte queste considerazioni non importano a Travaglio, per il quale ora bisogna solo “prepararsi al verdetto della Corte «cortigiana»” e dopodichè “bisognerà sbrigarsi a decidere anche sul merito: ...Questa sera la Serbia di Milinkovic-Savic farà il suo esordio al campionato del Mondo nella gara in programma alle 20.00 con il Brasile. Il ct Dragan Stojkovic, ...