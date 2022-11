New Amsterdam 5 mette in crisi Max con un ritorno inaspettato | addio futuro con Elizabeth?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) New5 continua a regalare emozioni e colpi di scena ai fan in vista del finale di stagione e di serie. Chi sta seguendo le anticipazioni su questi nuovi episodi, sa bene che per Max non è stato un bel periodo per via della decisione di Helen dire fine alla loro relazione ad un passo dall’iniziare a fare sul serio. In molti hanno capito che per lui l’unica salvezza potesse esserema proprio adesso che le cose tra loro stavano per cambiare, qualcosa potrebbe essersi nuovamente rotto. Nel finale di metà stagione di New5, David Schulner ha mantenuto la sua promessa su Freema Agyeman regalando ai fan il suoprima del previsto. L’attrice è tornata nei panni della dottoressa Helen Sharpe e non solo per prestarla sua voce ad un’altra lettera bensì come ospite ...