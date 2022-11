Milano | duplice incendio in una scuola superiore | evacuato l’intero edificio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Fiamme in una. All’interno dell’Itis Galileo Galilei di via Paravia 31, in zona San Siro, sono divampati due incendi nella mattinata di giovedì novembre. Le fiamme sono divampate al terzo piano e in quello interrato della struttura, che in tutto si compone di cinque piani. Secondo quanto appreso, il rogo sarebbe partito dal corto circuito di un quadro elettrico. Il tutto è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di, arrivati allacon quattro mezzi. Attualmente, non risultano né feriti né intossicati. Tutto l’è statonell’immediato con docenti, studenti e personale scolastico costretti a uscire dalle mura dell’. Solo una studentessa ha avuto una lieve distorsione alla caviglia a causa di una ...

Il tutto è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di, arrivati alla scuola con quattro mezzi. Attualmente, non risultano né feriti né intossicati . Tutto l'edificio è stato ...Al momento nella scuola sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di, arrivati in quattro mezzi. Attualmente non ci sarebbero feriti o intossicati , come confermato dall'...Nella mattinata di oggi, 24 novembre, sono scoppiati due incendi in due dei cinque piani dell’istituto Galileo Galilei a Milano, in zona San Siro, come riportano MilanoToday e l’Ansa. Tutto sarebbe av ...Venerdì 25 sarà proiettato il film "Antonia", sabato 26 Paolo Cognetti racconterà "La poesia della montagna – in cammino con Antonia Pozzi" ...