Luca Onestini e Nikita sempre più vicini al GF Vip | si avvicina il bacio?

Alla discussione, in un clima goliardico, hanno partecipato anchee Luciano Punzo . In realtà Giaele De Donà ha più volte ammesso di aver avuto flirt con ragazze, tra le quali anche ...A portare il virus al GF Vip sarebbe quindi stato uno degli ultimi ingressi (molti puntano su), ma a placare subito gli animi su quest'argomento ci aveva pensato Alfonso Signorini : "...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ecco la reazioni inaspettate di alcune concorrenti al ritorno di Luca Onestini nella Casa! Finalmente un po' di pepe in casa ...