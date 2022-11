LIVE Svizzera-Camerun 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Toko-Ekambi manda alto il pallone

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11?con il piattoil. 9? Ritmi molto lenti in questo inizio di partita. 7?che prova ad alzare il baricentro. 5? Fase difensiva con il 4-5-1 per il. 3?che domina subito il possesso palla. 1? Inizia la partita! 10.58 Inni nazionali in corso. 10.55 Ingresso in campo delle squadre. 10.50 Laè imbattuta nella gara d’esordio nelle ultime cinque partecipazioni al Mondiale (2 vittorie, 3 pareggi). 10.45 Ilha perso tutte le ultime sette sfide al Mondiale. Solo il Messico nella storia della competizione ha registrato una striscia di sconfitte consecutive più duratura (9 tra il ...

