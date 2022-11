Frassinetti | “Ridare autorevolezza ai docenti | basta con i genitori che danno sempre ragione ai figli” VIDEO INTERVISTA

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dalla Legge di Bilancio ai lavori socialmente utili per gli studenti violenti. A Orizzonte Scuola interviene il sottosegretario all'Istruzione, Paola. L'articolo: “aicon icheai

AGI - Agenzia Italia

" Oggi inizia ufficialmente la nostra sfida per risollevare l'Italia, persperanza e ... si fanno i nomi per un posto da sottosegretario di Delmastro (Giustizia)(Istruzione) e ...Lo dichiarano Ella Bucalo e Paola, deputati di Fratelli d'Italia e rispettivamente ... Perdignità e tutela ai partecipanti. Con la sola correzione dei punteggi, infatti, il concorso ... Il governo accelera sulla manovra. Rush finale per la nomina dei sottosegretari