Francavilla difende il primato Kick Off di ripresa in TV | le prime 5 racchiuse in 3 punti

Calcio a 5 Live

LA CAPOLISTA Il TikiTakail primato conquistato settimana scorsa superando a pieni voti l'esame Lazio, regolata 3 - 1 grazie al solito guizzo di una Tampa da 17 reti in appena ...... il Messina non riesce a rendersi pericoloso, il Pescara sisenza provare a colpire in ...Monterosi Tuscia 16 Audace Cerignola 16 Taranto 16 Turris 15 Potenza 14 Avellino 13 Virtus... Francavilla difende il primato. Kick Off di ripresa in TV: le prime 5 in 3 punti Mercoledì si veste solo in bianco e nero, è pallida e austera, asociale e solitaria, e soprattutto, ha gusti sinistri e deliziosamente lugubri. In una scuola come quella di Nevermore, popolata di… Leg ...La capolista supera l’esame Lazio: 3-1. Vincono Bitonto, Città di Falconara e Pescara. Il Kick Off dilaga 5-2 nel finale nello Sky Match contro lo Statte ...