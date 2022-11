È finita l’era di “X Factor”? Le indiscrezioni sul futuro

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Potrebbe essere giunta al termine l’avventura dello show su Sky Mentre va in onda la nuova edizione di Xci si interroga suldello show. Secondo Dagospia questa sarà infatti l’ultima stagione trasmessa su Sky Uno. A oggi il contratto non è stato rinnovato e non si hanno news a riguardo. Le ultime annate di Xnon hanno mai realmente convinto né la critica né il pubblico. Sono stati adoperati diversi cambi e nuovi innesti, dalla giuria fino alla conduzione. Dopo l’avventura di Alessandro Cattelan sono stati scelti volti freschi. Prima Ludovico Tersigni, attore celebre per “Skam Italia” alla conduzione però solo per la passata annata e ora la cantautrice Francesca Michielin. Leggi anche: X, le anticipazioni del quinto live Gli ascolti faticano sempre e anche gli artisti. Eccezione fatta per i ...