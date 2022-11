Corriere dello Sport – Sottil torna a febbraio | Fiorentina su un’ala

Corriere dello Sport

LUSAIL (Qatar) - La prima giornata degli otto gruppi del Mondiale in Qatar si chiude con la sfida tra il Brasile e la Serbia , valida per il girone G (che oggi ha visto l'1 - 0 della Svizzera sul ...Commenta per primo La Lazio dovrà attendere il prossimo mercato estivo per rinforzare il proprio reparto offensivo . Stando a quanto riportato dalSport , il patron Claudio Lotito ha chiesto a Maurizio Sarri di continuare ad utilizzare Felipe Anderson e Matteo Cancellieri nel ruolo di vice Immobile. Per la prossima stagione , ... Mondiali, l'algoritmo del Corriere dello Sport prova la scalata: il primo pronostico L'attaccante francese ache piace all'Inter dal ritiro della Francia in Qatar parla della sua posizione in campo e del rapporto con l'ex difensore di Juventus e Parma ...L'attaccante dell'Inter è tornato ad allenarsi in gruppo ma difficilmente partirà dal 1' nella partita contro il Marocco ...