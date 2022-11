Cop27 | accordo storico sulla giustizia climatica oscurato dai fallimenti sulle emissioni Cosa si è fatto e cosa resta da fare

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 novembre 2022) La presidenza egiziana dellaaveva promesso che questa sarebbe stata una Cop focalizzata sull’implementazione degli obiettivi per contrastare il cambiamento climatico, orientata ad azioni concrete per la mitigazione dellee l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. In realtà i risultati della Cop sono stati ambigui: si è raggiunto un obiettivo definito «creazione del fondo loss and damage, ma allo stesso tempo non si è ottenuto nessun progresso, rispetto a quanto già accordato l’anno scorso a Glasgow,azioni di riduzione dellenecessarie a rimanere entro 1,5°C di incremento di temperatura. Crisie guerra in Ucraina Come previsto, la guerra in Ucraina è stata menzionata spesso sia nei discorsi ...