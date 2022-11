Colpo di scena | Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme!

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 novembre 2022) La rottura sembrava definitiva, adesso il clamorosodiinsieme. In questi giorni, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi, è tornata sotto i riflettori per un presunto riavvicinamento. Sui social di, infatti,stata pubblicate foto alle Maldive. Fino ad oggi entrambi hanno condiviso foto e Storie che li ritraevano da soli, ma oggi il calciatore argentino del Galatasaray ha rotto il silenzio, annunciando una seconda possibilità. Leggi ancheda capogiro: nuda in vacanza alle ...