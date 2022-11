Calcio | Mondiali 2022 | la caviglia sta bene | Harry Kane ci sarà contro gli Stati Uniti

(Di giovedì 24 novembre 2022) La gioia per la vittoria, larga e convincente,l’Iran, offuscata da un potenziale infortunio allaper il capitano. Questo era stato il mood ambivalente con cui la nazionale dell’Inghilterra aveva vissuto i primi giorni di questidi Qatar. L’attaccante del Tottenham è stato dunque costretto a fare degli esami nella giornata di ieri che, per fortuna dei supporter inglesi, hanno dato risultati incoraggianti.dunquepresente in campo nel match di domanigli. A confermarlo le parole del CT Gareth Southgate: “sta. Ha lavorato a parte, ma è pronto per giocare”. Sicuramente ...

... Gavi e Pedri protagonisti Germania - Giappone 1 - 2: sconfitta a sorpresa per i tedeschi, la rimonta - show è firmata Doan e Asano La partita Nella terza giornata deiin Qatar , si è ...Rudiger l'ha fatto di nuovo. Con la Germania in vantaggio sul Giappone il difensore ex Roma per coprire un pallone che stava uscendo si è messo a correre senza alcun motivo con un movimento esagerato ...[themoneytizer id=”99064-6] Mentre sono in corso i Mondiali di calcio, il campionato di Serie A è fermo, pronto a riprendere il 4 gennaio del nuovo anno. Intanto, la Lega Serie A, attraverso un comun ...Il Ghana torna ai Mondiali dopo l'assenza del 2018, cercando di rilanciarsi con tanti giovani molto promettenti, e lo "spagnolo" Inaki Williams in attacco.