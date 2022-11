Borsa di Milano oggi 24 novembre 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022)– . Piazza Affari è positiva (+0,44%) ma procede con cautela al pari degli altri listini europei. In una giornata che non vedrà il contribuito di Wall Street, chiusa per il Thanksgiving, Francoforte è la migliore (+0,89%), spinta dall’indice Ifo sopra le attese, seguita da Parigi (+0,55%) e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::migliore in Europa con le banche, fiacca Leonardodebole con Europa, positiva Unicreditincerta con Europa, positive Eni e Timdi14di...

Tra i principali titoli europei, a Parigi Elior e' balzata del 10,01% dopo avere confermato i colloqui in corso per acquisire il settore multiservizi di Derichebourg (+8,37%). In due comunicati ...Ladisegue l'Europa e, nel giorno del Ringraziamento con Wall Street chiusa, archivia la seduta in rialzo (Ftse Mib +0,61% a 24.730 punti). Giornata che vede, peraltro, lo spread tra Btp e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - La Procura nazionale della Finanza della Francia ha avviato un'inchiesta sui legami tra il presidente Emmanuel Macron e la societa' di consulenza McKi ...Chiusa Wall Street. Il gas risale del 4% a 123 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - La convinzione di dover rallentare nei prossimi mesi la stretta di politica monetaria, che sembra ...