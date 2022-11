Zenga contro i maxirecuperi | «Non aumentano la qualità»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le parole di Walter, ex portiere dell’Italia e dell’Inter, sui recuperi assegnati ai Mondiali 2022 in Qatar Walter, sul proprio profilo Instagram, si è espresso sulla pratica deiadottata per i Mondiali 2022 in Qatar. LE PAROLE DI– «Basterebbe introdurre il tempo effettivo negli ultimi 5’/10’ della partita e il problema sarebbe risolto. Aumentare il tempo di recupero è solo un modo per dare più quantità a scapito della: quanto effettivamente si gioca nei minuti di recupero? In Marocco-Croazia 6 minuti di recupero, tempo effettivo 3 minuti e 35». L'articolo proviene da Calcio News 24.