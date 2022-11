WWE | SCRYPTS ha debuttato ad NXT Dietro la maschera si cela un volto noto del main roster

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Per diverse settimane sono andati in onda nel corso di NXT dei video molto criptici, messaggi lasciati alla segreteria del Performance Center con minacce più o meno velate da parte di un personaggio misterioso che si fa chiamare. Obiettivo dichiarato di questo misterioso atletato quello di mettere sotto sopra NXT e ristabilire un nuovo ordine. Questa notte è finalmente arrivato il suo debutto sul ring e le movenze e i tratti somatici intravisti al di sotto dellanon hanno lasciato dubbi ai fan sulla sua identità. Quante acrobazie Il primo match diad NXT è stato contro Guru Raaj, si è trattato di una breve esibizione di capacità atletiche incredibili a partire dall’ingresso sul ring, avvenuto con un’incredibile front flip dalle barricate al ring. Pratica chiusa in un paio ...