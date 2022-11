Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 22 11 2022 | arriva un bacio tanto atteso | una dama sviene

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Martedì 22 è stata registrata una nuova puntata dinella quale c’è stato il primo attesissimotra Carola Carpanelli e Federico Nicotera. Ci sono stati inoltre come ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono usciti dal programma nelladi due settimane fa, che vedremo in onda solo in questi giorni. Contrariamente a quanto si vociferava sul web, i due non solo non hanno litigato, ma tra loro procede a gonfie vele, e hanno anche fatto una vacanza di tre giorni insieme. Nel trono classico, poi,., Alessandro Vicinanza e Ida Platano sempre più innamorati Riccardo Guarnieri c’è rimasto molto male per questo racconto e ha lasciato intendere chiaramente di provare ancora qualcosa per la sua ex Ida Platano, ...