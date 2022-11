Ultime Notizie – Mazzoncini A2A | “Nel 2030 il gruppo sarà grande il doppio del 2021”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Alla fine del piano nella nostra aziendailrispetto al. Alla fine dello scorso anno l’Ebitda era di 1,4 miliardi di euro edel 2,6 miliardi al”. Lo ha detto l’ad di A2A, Renato, in conferenza stampa per presentare l’aggiornamento del piano strategico al. “Continuiamo con la nostra politica dei dividendi, che prevede una crescita del 3% l’anno”. La tassa sugli extraprofitti per le imprese dell’energia “su di noi ha un impatto marginale e nel bilancio del 2022 dovrebbe essere di qualche decina di milioni di euro”. Ora “bisogna capire l’approccio della Ue, che sembra indicare gli extraprofitti per le aziende che estraggono idrocarburi ed escludere quelle che lo acquistano per ...