Tredicesima | ora bastano 15 giorni di lavoro | part time e precari | ora arriva per tutti | quanto avrai | tabelle

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Laora diventa pere cerchiamo di capire come avere questo bell’aiuto alla fine dell’anno. Quest’anno è stato veramente terribile per le famiglie italiane perché ilè diventato sempre piùo ma soprattutto l’inflazione è cresciuta veramente troppo. Il potere di acquisto degli stipendi è veramente crollato perché con un’inflazione al 12% fare la spesa al supermercato diventa un massacro persino se si va al discount ma ad essere cresciute tanto sono anche le rate del mutuo e anche l’affitto.(Fonte: ilovetrading.it)Proprio per questo le famiglie stanno sperimentando una grande durezza nell’andare avanti. Nelle vostre email ci chiedete sempre se ci sono nuovi bonus oppure se ci sono nuovi aiuti o ancora se ci sono novità sul tanto atteso reddito di base. La ...

Insindacabili

... ma anche detassando, anche solo per alcune fasce di reddito, lamensilità per ... Per queste ragioni il settore vasostenuto in maniera più decisa, anche con interventi maggiori sul ...noi oggi abbiamo un'occasione in questo Consiglio solenne, come altre volte ci capita, di fare ... Questo ci dice Save the Children nell'ultima presentazione dellaedizione dell'Atlante ... Inps Cedolino Pensione Dicembre 2022 - Tredicesima Bonus 154€ Il governo punta a una riduzione del cuneo di almeno 5 punti percentuali entro la fine della legislatura. Si tratta di un progetto ambizioso, che porterà significativi cambiamenti nelle buste paga dai ...