Traffico Roma del 23-11-2022 ore 14 | 30

Inevitabili i disagi per gli automobilisti in transito, fermi nelsia in direzione del raccordo anulare che diCentro. A parte i danni alle vetture, nessuno è rimasto ferito. ...... dove gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale diCapitale sono impegnati dalle ...00 di questa mattina - le parole di uno degli agenti impegnato a regolare il'. Da qui - ...Dopo Mastodon, al momento l'alternativa più gettonata a Twitter, spunta un'altra piattaforma su cui potrebbero emigrare i delusi. Si chiama Post ed è stata fondata da Noam Bardin, ex ceo di Waze, l'ap ...Tragedia sulla strada a San Cesareo, dove un 20enne è morto in un incidente. A scontrarsi auto e scooter, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Un ragazzo di vent'anni è morto in un incidente st ...