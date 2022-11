Russia | approvata legge anti Lgbt | multe altissime e deportazione per stranieri

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – La Duma russa ha approvato in seconda lettura una, che vieta “la propaganda di relazioni sessuali non tradizionali e pedofilia”, oltre che la diffusione di informazioni a caratteresu tutti i media, Internet, libri, film e pubblicità. Inoltre sono proibite informazioni che possono spingere a cambiare sesso. Lo scrive oggi la Tass, spiegando che i trasgressori dovranno pagarefino a 10 milioni di rubli (oltre 165mila dollari), che saranno massime in caso di propaganda diretta ai minori. Sono previste , condai 50mila ai 400mila rubli (fra 850 e 6600 dollari). In ogni caso per gliè prevista la, che può essere preceduta da una detenzione di 15 giorni. La Tass scrive che fra gli ...

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola dichiaradall'aula di Strasburgo a larga maggioranza, e fra gli applausi, la risoluzione che definisce la'sponsor del terrorismo'. I sì sono stati 494, con 58 voti contrari (fra cui gli ...Nella giornata in cui è statala risoluzione che riconosce lacome 'Stato terrorista' con i voti di 494 deputati europei favorevoli, il sito del Parlamento europeo è stato hackerato , mentre è ancora in corso la ...