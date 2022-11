Ok Cdm a manovra Meloni | ' è coraggiosa e figlia di scelte politiche per i ceti più bassi '

(Di mercoledì 23 novembre 2022) - La premier illustrando in conferenza stampa i passaggi fondamentali della legge di bilancio varata ieri dal governo per un valore complessivo di 35 miliardi, puntualizza: 'non inseguo il consenso'

- La premier illustrando in conferenza stampa i passaggi fondamentali della legge di bilancio varata ieri dal governo per un valore complessivo di 35 miliardi, puntualizza: 'non inseguo il consenso'A dirlo, in riferimento allavarata dallunedì sera, il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. "Con la tregua fiscale - aggiunge al 'Corriere della Sera' - vogliamo instaurare un ...E’ stata approvata dal Cdm la Manovra economica da 35 miliardi per il 2023. Ieri in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ha detto di essere molto soddisfatta del lavoro fatto con questa manovra ...ROMA (ITALPRESS) – “La tregua fiscale, che non riguarda solo cartelle, intende riequilibrare il rapporto fisco-contribuente. E non ci ...