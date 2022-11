NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

Prima vittoria lontano dalle mura amiche per i Detroit Pistons (4 - 15), che sorprendono i Denver Nuggets (10 - 7) per 108 - 110 dopo una partita per larga parte equilibrata e nella quale Aaron Gordon ...Ben Simmons torna a Philadelphia, accolto dai fischi, mai i suoi Nets vanno ko contro i rimaneggiati 76ers. Un Davis da record non basta ai Lakers, superati dai Suns mentre Sacramento conquista a ... NBA 2022-2023: si entra nel vivo dopo il primo mese di gare La partita di stanotte tra Nets e Sixers rimarrà nel cuore di Ben Simmons. Il cestista australiano è sceso in campo al Wells Fargo Center di Philadelphia per la prima volta da quando ha cambiato squad ...I Suns superano Los Angeles e vanno al comando della classifica, vittoria Pistons dopo sette sconfitte, per i Kings settimo successo di fila ...