Montella | “Scudetto? Da gennaio sarà un altro campionato” | News

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Vincenzo, ex allenatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli e suldi Serie A

Quell'anno lolo vinse il Milan con 60 punti, mentre l'Inter arrivò seconda con 59 punti e ... Reti: 7', 11' Branca , 42' Berti, 46' Branca , 57', 85' Franceschetti, 90' ...È una vittoria con il magone: Tommaso Maestrelli, il mitico allenatore dello, sta ... Nel 2002, partecipa con un gol al mitico 5 - 1 del poker di. Però il derby più suo è quello del 13 ...Vincenzo Montella, attuale tecnico dell'Adana Demirspor, nell'intervista al Corriere dello Sport si è così espresso su chi vince lo scudetto: "Sono contento per ...Montella: «Napoli per lo scudetto, ma a gennaio inizia un altro campionato». Vincenzo Montella, ex allenatore – tra le altre – di Milan e Roma, intervistato dal collega Guido D’Ubaldo sul Corriere del ...