Mazzocchi al Napoli | la Salernitana pronta a cederlo | piace a due big di Serie A

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pasqualeal, ma viene seguito anche dall’Inter e dalla Roma, laa gennaio.è uno dei nomi più caldi per il calciomercato di gennaio. Il giocatore a 27 anni non vuole aspettare troppo per cercare di spiccare il volo e giocare in una grande squadra del massimo campionato italiano. Ecco perché lapensa alla cessione di. Il calciatoreal, ma anche all’Inter e soprattutto alla Roma dove è esploso il caso Karsdorp. Il giocatore olandese è stato attaccato duramente da Mourinho che lo ha invitato a cambiare squadra, per questo motivo non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. Dunque la Roma è la società ...