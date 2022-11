Manovra | obbligo mini - pagamenti con Pos | in arrivo le esenzioni - Stop all' aumento delle multe per almeno due anni

Aumento Istat per multe: stop per prossimo biennio - Stop all'adeguamento delle multe alla variazione Istat per il prossimo biennio. La misura è contenuta nella bozza della. 'In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica - si legge nel testo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'...... sospese sanzioni Arrivano nuove esenzioni all'di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con carte e bancomat: secondo quanto previsto dalla bozza dellaapprovata in Cdm,...Il governo continua a smantellare, pezzo dopo pezzo, l’obbligo di accettare pagamenti con il bancomat anche per micro-transazioni. Dopo l’esenzione ottenuta dai tabaccai sulle sigarette e le marche da ...Manovra: la bozza del testo definitivo. Fisco, pensioni, energia: arriva il testo della manovra. Le misure, in una bozza del testo definito dal Cdm che riporta la data di oggi, sono contenute in 136..