La Federcalcio tedesca | «Proibirci di indossare la fascia è come tapparci la bocca»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nientearcobaleno, ma il resto sì, a partire dalla punta delle scarpe passando per le applicazioni arcobaleno sulle magliette da riscaldamento. La Federazioneattua una singolare protesta contro la Fifa, che ha bandito laOne Love al Mondiale in Qatar pena ritorsioni sportive non meglio specificate che dovrebbero consistere in ammonizioni a chi la indossa. La Federazione ha espresso su Twitter la sua posizione, con due tweet in cui accusano la Fifa di aver tappato laalla Nazionale. “Con la nostrada capitano volevamo dare l’esempio dei valori che viviamo in Nazionale: diversità e rispetto reciproco. Fare rumore insieme ad altre nazioni. Non si trattava di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili, questa dovrebbe essere una cosa ovvia, purtroppo ...