Jennifer Lopez criptica sui social | ha rimosso tutte le immagini dalla sua bio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Si sono improvvisamente 'oscurati' tutti gli accountdella nota attrice, cantante e produttrice: da Facebook a Instagram, fino ad arrivare a TikTok e Twitter. Cosa bolle in pentola?è tornata alla ribalta con quella che per molti è soltanto una campagna promozionale. Tutti gli accountdella nota attrice e cantante si sono infatti misteriosamente oscurati e non vi è traccia di alcuna immagine, né di profilo né di copertina, sulle rispettive bio. Al momento i suoi portavoce non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, ma si presume che sia in procinto di annunciare un nuovo progetto. La casa produttrice diha firmato nell'estate del 2021 un accordo pluriennale con Netflix che prevede numerosi film, serie TV e contenuti originali. Ben Affleck e ...