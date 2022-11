I punti d' invincibilità | l' arma di Zelensky per sopravvivere all' inverno

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sono dei rifugi che garantiranno anche riscaldamento, viveri, generi di prima necessità, Internet, rete telefonica, fci. Sono quattromila in tutta l'Ucraina e serviranno per dare sostegno ai cittadini provati dalla mancanza di luce e riscaldamenti. Intanto Putin continua a bombardare città e centrali elettriche

Zelensky, che ha esultato alla decisione del Parlamento Europeo " 'la Russia deve essere isolata a tutti i livelli' - , aveva lanciato un progetto 'di' per sopperire ai blackout ...È per questo che, come ha spiegato Volodymyr Zelensky , Kiev ha predisposto più di 4.000 "di", il cui lavoro sarà attivato in caso di prolungata interruzione di corrente in caso ...