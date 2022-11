I dati senza senso del Ministro Valditara sui giovani e il reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Si può essere contrari aldi, ma da undi un governo in carica ci si aspetta chiarezza quando vengono esposti e narrati alcunifondamentali per comprendere il tessuto sociale all’interno del quale è stato inserito un sussidio di Stato. Tutto ciò non è avvenuto oggi nel corso dell’assemblea dell’Anci, quando è intervenuto il numero uno del dicastero dell’Istruzione Giuseppeper spiegare una strana “correlazione” tra iche hanno avuto accesso al rdc e il loro livello di studio.dà i numeri suie ildi(e sbaglia) Nel corso dell’assemblea, ilha sciorinato alcuni ...

neXt Quotidiano

... Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie e coordinatore della ricerca -il diretto ... APPARIRE A TUTTI I COSTI: UNO SU DUE RITOCCA LE FOTO 'Osservando i- commenta Simone Digennaro -...sono ancora più allarmanti fuori dalle mura domestiche e potrebbero riguardare coppie più ...un uomo picchia una donna cosa rischia" è stata cercata 3.120 volte e "come picchiare una donna... Valditara dà i numeri sui giovani e il reddito di cittadinanza (e sbaglia) La titolare dell’agriturismo, visto l’accaduto, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Cannara per denunciare l’ospite insolvente. I militari hanno quindi avviato le indagini e sono riusciti ad ...Montagna Lombardia 2022-23: le novità dai comprensori. Come si scierà in Valtellina, Valfurva, ai PIani di Bobbio, Livigno, Aprica ...