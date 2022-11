Agenzia ANSA

"La mia nuova canzone si intitolae racconta la storia di questo ex giocatore turco che poi e' diventato un politico, un esule e infine un autista di Uber a Washington - cosi' Edoardo D'Amato, in arte Elba, cantautore ...Il gol più veloce della storia dei Mondiali è diche con la Turchia segnò un gol in soli 11 secondi. Favorite, underdog e sorprese di Qatar 2022 Le favorite per la vittoria dei Mondiali ... "Hakan Sukur", la canzone per il calciatore che si oppose a Erdogan - Mondo 'La mia nuova canzone si intitola Hakan Sukur e racconta la storia di questo ex giocatore turco che poi e' diventato un politico, un esule e ...Il record del Mondiale: la rete più veloce nella storia della competizione, segnata dopo pochi secondi dal calcio d'avvio.