Funnel AAARRR | se hai un' azienda devi conoscerlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il trucco per ottenere più risultati dai propri investimenti in marketing non è aumentare il budget! Non lo è nemmeno lanciare nuove campagne! In questi casi, infatti, prima di spendere ulteriori risorse inutilmente è fondamentale comprendere a pieno cosa stia davvero succedendo. Infatti, se non si capisce prima la situazione, queste soluzioni potrebbero essere sbagliate o addirittura controproducenti. Per avere chiaro quale sia il reale problema - o la chiave di volta per aumentare esponenzialmente i risultati - prima ancora di chiamare consulenti esterni, esperti del settore o guru del marketing che lo risolvano, esiste uno strumento che qualsiasi imprenditore deve conoscere e può sfruttare. Stiamo parlando del, anche soprannominato ildei Pirati. Questo “imbuto” raffigura gli step di ogni campagna di marketing e ...