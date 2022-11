Donna nel congelatore a Ceglie Messapiche | il dolore delle nipoti | la confessione del figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 novembre 2022) E’ davvero morta da pochi giorni la signora Maria? E’ davvero morta per cause naturali? Tutte le risposte saranno date dall’autopsia ma intanto, ledella, dicono che sono mesi che ildi “zia Elsa” non permetteva loro di fare visita, almeno da settembre. E’ una scoperta che ha sconvolto l’interaquella avvenuta ieri pomeriggio. Ildella vittima spiega che è morta il 17 novembre, e che ha voluto restare al suo fianco, per questo non ha denunciato la sua morte, che sarebbe naturale.E per questo ha nascosto il suo cadavere in un. Non voleva separarsi dalla madre che lo aveva cresciuto da sola e si era presa cura di lui in tutti questi anni. Spiega che però aveva paura, paura che qualcuno pensasse che la ...